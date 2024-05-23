Член Госдумы Макаров: налоговая система должна быть сбалансированной и стабильной

Налоговая система в России должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики, а также справедливой, рассказал в интервью газете "Ведомости" глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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