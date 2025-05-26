Отдых на популярном курорте Индии надолго накрывается медным тазом

Знаменитому курорту Индии грозит такая же угроза, которая привела к проблемам в Анапе в России. Власти южного штата Керала подняли тревогу после того, как судно, перевозящее нефть и опасные грузы, получило повреждения и затонуло у его побережья.
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