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Новости Тамбова

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Штрафы за стоянку в очереди на АЗС отменят

Штрафы за стоянку в очереди на АЗС отменят

Региональные подразделения Госавтоинспекции МВД России отменят постановления о привлечении водителей к административной ответственности за нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств, если те были вынуждены оставить машину на обочине или проезжей части в ожидании очереди на заправку.

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