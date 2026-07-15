Штрафы за стоянку в очереди на АЗС отменят

Региональные подразделения Госавтоинспекции МВД России отменят постановления о привлечении водителей к административной ответственности за нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств, если те были вынуждены оставить машину на обочине или проезжей части в ожидании очереди на заправку.