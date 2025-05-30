Пять историй о дружбе ко Дню защиты детей

1 июня нам всем очень важно вспомнить о том, что значит детство и почему его необходимо оберегать. Совместно с онлайн-кинотеатром KION от МТС мы подготовили подборку из пяти произведений для просмотра всей семьей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии