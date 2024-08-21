Врач Михалева: колбаса и пельмени запускают процессы старения в организм

Механизмы, ускоряющие старение, можно разделить на несколько категорий. В первую очередь, это оксидативный стресс — когда происходит образование большого количества свободных активных радикалов, которые должны инактивироваться антиоксидантной системой организма.
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