Жена соучредителя Three Arrows Capital продала особняк в Сингапуре за $38,5 миллиона

Продажа особняка в Сингапуре женой соучредителя Three Arrows Capital может свидетельствовать о том, что пара ликвидирует активы для покрытия долгов, что потенциально может повлиять на финансовую стабильность компании.
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