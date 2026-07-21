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SPLETNIK

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Анна Курникова опубликовала фото детей от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова опубликовала фото детей от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова выложила в инстаграме* фото детей от своего 51-летнего мужа Энрике Иглесиаса. На снимке трое детей 45-летней экс-теннисистки позируют в обнимку в футбольной форме сборной Испании, которая выиграла ЧМ-2026.

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