Анна Курникова опубликовала фото детей от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова выложила в инстаграме* фото детей от своего 51-летнего мужа Энрике Иглесиаса. На снимке трое детей 45-летней экс-теннисистки позируют в обнимку в футбольной форме сборной Испании, которая выиграла ЧМ-2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии