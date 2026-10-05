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Маврин покинет «Амкал» после Кубка Лиги. 36-летний хавбек сыграл только в 1 из 6 матчей группового этапа

Полузащитник « Амкала » Василий Маврин заявил, что покинет команду после WINLINE Кубка Лиги. «Вероятность ухода из «Амкала» после сезона? 100%.

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