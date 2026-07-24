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Паредес допустил уход из сборной Аргентины после ЧМ-2026

Паредес допустил уход из сборной Аргентины после ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины и «Боки Хуниорс» Леандро Паредес рассказал, что задумывается над завершением карьеры в национальной команде после чемпионата мира 2026 года.

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