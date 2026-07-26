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Невеста

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Материнский взгляд: почему полгода отношений — не повод торопиться в ЗАГС

Материнский взгляд: почему полгода отношений — не повод торопиться в ЗАГС

Иногда я ловлю себя на мысли, что превращаюсь в ту самую классическую свекровь из анекдотов. Вроде бы всегда считала себя человеком широких взглядов, а тут вдруг осознала: нынешняя избранница моего взрослого сына вызывает у меня стойкое внутреннее неприятие.

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