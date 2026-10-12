В Петербурге раскрыли хищение 142 млн рублей через льготную ипотеку

Трое фигурантов заключены под стражу по делу о хищении более 142 млн рублей, выделенных по программам льготной ипотеки на строительство частных домов.
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