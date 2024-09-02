Лавров назвал причину ареста Дурова

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.
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