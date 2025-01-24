Последствия атак на блокпосты в Латакии описали в Сирии

Прибрежные районы Сирии начали патрулировать силы безопасности после атак преступных вооруженных групп в окрестностях Латакии, 320 км от Дамаска, заявил начальник провинциального управления внутренних дел подполковник Мустафа Кнейфати 25 января, сообщает агентство SANA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии