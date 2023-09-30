Минфин Британии: с G7 обсуждается пересмотр потолка цен на российскую нефть

РИАМО - 30 сен. Великобритания вместе с другими странами в G7 начала обсуждение вопроса эффективности потолка цен на нефть из России при условии изменения стоимости топлива в мире, пишет газета «Известия».
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