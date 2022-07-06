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Володин: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены

Володин: военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены

Военные биологические разработки Соединенных Штатов, которые данная страна осуществляет по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены.

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