От куколки‑оберега до стрельбы из лука: чем удивит фестиваль «В гостях у Жар‑птицы»

Фестиваль «В гостях у Жар‑птицы» в деревне Матино: праздник русских традиций для всей семьи. 5 августа в деревне Матино (Кашинский муниципальный округ, Тверская область) пройдёт фестиваль «В гостях у Жар‑птицы».
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