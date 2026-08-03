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От куколки‑оберега до стрельбы из лука: чем удивит фестиваль «В гостях у Жар‑птицы»

От куколки‑оберега до стрельбы из лука: чем удивит фестиваль «В гостях у Жар‑птицы»

Фестиваль «В гостях у Жар‑птицы» в деревне Матино: праздник русских традиций для всей семьи. 5 августа в деревне Матино (Кашинский муниципальный округ, Тверская область) пройдёт фестиваль «В гостях у Жар‑птицы».

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