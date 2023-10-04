Шамиль Тарпищев: нельзя сейчас требовать от Мирры Андреевой результатов

Сегодня юная спортсменка уступила Рыбакиной.Сегодня юная спортсменка уступила Рыбакиной.Глава ФТР Шамиль Тарпищев подвёл итоги матча между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира в Пекине.
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