Магнитная буря завершилась, 12 августа ожидается полное солнечное затмение

Магнитная буря, стартовавшая в первые дни августа, официально завершилась. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, основная фаза геомагнитного шторма закончилась в воскресенье, однако остаточные возмущения магнитного поля Земли сохранялись еще более суток.
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