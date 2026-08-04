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FiNE NEWS

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Магнитная буря завершилась, 12 августа ожидается полное солнечное затмение

Магнитная буря, стартовавшая в первые дни августа, официально завершилась. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, основная фаза геомагнитного шторма закончилась в воскресенье, однако остаточные возмущения магнитного поля Земли сохранялись еще более суток.

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