Магнитная буря завершилась, 12 августа ожидается полное солнечное затмение

Магнитная буря, стартовавшая в первые дни августа, официально завершилась. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, основная фаза геомагнитного шторма закончилась в воскресенье, однако остаточные возмущения магнитного поля Земли сохранялись еще более суток.