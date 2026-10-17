Китайские эксперты всё меньше верят, что США удастся привлечь Индию к военному противостоянию с КНР, хотя граница, Пакистан и торговля по-прежнему разделяют Нью-Дели и Пекин.
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