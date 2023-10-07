Тимур Родригез рассказал о новом шоу «Попутчик» на НТВ

<p>Тимур Родригез стал ведущим нового оригинального тревел-шоу на телеканале НТВ. В рамках передачи он отправится в увлекательные путешествия по разным городам и странам вместе с попутчиками, которыми могут стать немедийные люди.
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