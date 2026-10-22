Алексей Попов объяснил, почему Ферстаппен на голову выше ХэмилтонаОткрытый источникРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов считает, что Макс Ферстаппен находится на совершенно другом уровне по сравнению с Льюисом Хэмилтоном.