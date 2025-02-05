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Названы районы Москвы, где в январе снизились цены на новостройки

Названы районы Москвы, где в январе снизились цены на новостройки

Ясенево стало первым среди районов Москвы по снижению цен на новостройки За первый месяц 2025 года новостройки заметнее всего подешевели в районах Ясенево, Донской и Ростокино В январе 2025 года район Ясенево стал лидером в рейтинге локаций Старой Москвы по темпам снижения средней цены 1 кв.

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