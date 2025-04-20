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Выступать перед русскими не хочет: Макаревич* резко отреагировал на вопросы в Израиле

Выступать перед русскими не хочет: Макаревич* резко отреагировал на вопросы в Израиле

Царьград ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Солист группы "Машина Времени" Андрей Макаревич* резко отреагировал на вопросы, которые ему задавал мужчина на улице в Израиле.

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Комментарии
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Андрей
да всем насрать на макаревича.
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