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Гусев на вопрос «Пиво или вино?»: «Водичка с газом. И желательно с лимончиком»

– Золото Олимпиады, НХЛ, Кубок Гагарина. Что вас держит в хоккее? – То, о чем мы начали. Удовольствие от хоккея.

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