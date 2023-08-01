Август начался с новой атаки БПЛА на Московский регион. Повреждена та же башня в «Москва-Сити»

Театр абсурда

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Nata
Террористов при поимке во время совершения или попытки совершения теракта - расстреливать на месте. Сразу уменьшиться количество таких случаев.
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