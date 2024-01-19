Россияне назвали самые бесполезные в хозяйстве вещи

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, какими вещами в доме россияне активно пользуются, какие предметы лежат без дела, сколько они стоили и почему опрошенные не решаются расстаться с ними.