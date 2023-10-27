В память о Герое России Эдуарде Норполове в Чите открыли мемориальную доску

В столице Забайкалья увековечили память отважного бойца, погибшего в зоне СВО.В эту пятницу, 27 октября, Герою России Эдуарду Норполову исполнилось бы 28 лет, но, увы, уроженец Могойтуйского района пал смертью храбрых в ходе спецоперации на Украине.