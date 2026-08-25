Юра Борисов стал голосом новой программы Даниила Глейхенгауза

Юра Борисов стал частью новой произвольной программы фигуриста Петра Гуменника. Актёр специально записал фрагмент из «Гамлета», который звучит во время выступления и помогает раскрыть историю создания пьесы.
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