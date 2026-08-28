Захарова назвала провокацией слова Симоняна о готовности принять россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает провокационным высказывание слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о готовности принять россиян в случае новой волны отъезда из страны.
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