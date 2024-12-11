Заммэра Сергунина пригласила молодежь на московский "Студфест"

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 24 января 2025 года в спортивном комплексе "ВТБ Арена" пройдет Пятый Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест", сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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