В Мьянме заявили, что не признают решение МУС об "аресте" Путина

Глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что страна не признает решение Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что страна не признает решение Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
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