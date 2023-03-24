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В Мьянме заявили, что не признают решение МУС об "аресте" Путина

В Мьянме заявили, что не признают решение МУС об "аресте" Путина

Глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что страна не признает решение Международного уголовного суда об "аресте" президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

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