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Платформа подбора специалистов для обслуживания офисов Wowworks привлекла $3,6 млн от LVL1 и других

Ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure, сообщает газета «Ведомости». Также со ссылкой на сооснователя Wowworks Сергея Дядиченко здане пишет, что консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе, размер которой не уточняется.

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