Платформа подбора специалистов для обслуживания офисов Wowworks привлекла $3,6 млн от LVL1 и других

Ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure, сообщает газета «Ведомости». Также со ссылкой на сооснователя Wowworks Сергея Дядиченко здане пишет, что консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе, размер которой не уточняется.