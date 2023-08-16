САО «Флокс» проходит последние испытания и готовится к службе

Ранний макет САО 2С40 "Флокс". Фото НПК "Уралвагонзавод" Российская оборонная промышленность продолжает работы по перспективному семейству артиллерийско-минометных вооружений «Набросок», и отдельные проекты приближаются к своему завершению.
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