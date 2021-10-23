Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...
  • Юрий Паршаков
    Перевели труженика на казенные харчи, а сельхозпродукцию будут производить полицаи?В Краснодарском к...
  • Александр Зиборов
    Фамилии не сообщается. Ещё не выяснили или это известные своей неприкасаемостью личности?..Председатель СК Р...

Житель Смоленской области выразил благодарность следственно-оперативной группе

На имя начальника УМВД России по Смоленской области генерал-майора полиции В.А. Саржина поступило письмо от гражданина со словами благодарности в адрес сотрудников полиции ОМВД России по Смоленскому району.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх