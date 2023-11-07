Простила за то, что сама кидалась в нее коньками?! Трусова заявила, что не злится на Этери Тутберидзе

Уже несколько дней народ по всей России обсуждает интервью Этери Тутберидзе, в котором она призналась, что ее подопечная Александра Трусова кидалась в нее коньками в раздевалке после объявления результатов Олимпиады-2022.
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