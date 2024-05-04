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Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
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Великая суббота 2024: что можно и нельзя делать, приметы, традиции

Великая суббота 2024: что можно и нельзя делать, приметы, традиции

В Страстную субботу вспоминают погребение Иисуса Христа Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году Страстная суббота выпадает на 4 мая.

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