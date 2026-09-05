Сенатор Карасин выразил надежду на положительное влияние спецпосланников США на ситуацию в Киеве

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал мнение, что визиты спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера могут оказать положительное влияние на ситуацию в Украине и способствовать снижению напряжённости в Киеве.