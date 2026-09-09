⚡️Свыше 1400 частных медицинских учреждений в более чем 30 субъектах России прекратили делать аборты, сообщили в РПЦ ❗️Священник Фёдор Лукьянов заявил, что "аборт — это не стратегия, не осознанный выбор — это дорога в никуда".