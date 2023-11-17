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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Василий Голубев требует увольнения главы сельской администрации из-за квартиры в Ялте

Василий Голубев требует увольнения главы сельской администрации из-за квартиры в Ялте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября, ФедералПресс. Губернатор Ростовской области Василий Голубев требует уволить главу администрации Поляковского сельского поселения Неклиновского района Александра Галицкого из-за коррупционного правонарушения.

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