Страна и люди
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Страна и люди

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Артиллеристы поддержали наступление пехоты на Авдеевском направлении

Артиллеристы поддержали наступление пехоты на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали огнем наступление российских штурмовиков на опорный пункт противника на Авдеевском направлении.

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