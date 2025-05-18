На могиле Суворова открыт бюст полководца

Это оригинальная скульптура, выполненная народным художником Российской Федерации, академиком Салаватом Щербаковым В воскресенье исполняется 225 лет со дня смерти одного из величайших российских полководцев – генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
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