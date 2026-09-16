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Новости Брянска

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Силы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО сбили БПЛА над Брянской областью

Над территорией Брянской области сбили БПЛА самолетного типа.Над территорией Брянской области сбили БПЛА самолетного типа.

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