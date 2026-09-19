Назван год нападения НАТО на Россию

Победой России на Украине война не закончится. В НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов.
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