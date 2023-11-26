Говядина в России к Новому году может подорожать еще на 7-10%

Говядина, которая и без того пользовалась популярностью у россиян, продолжает стремительно дорожать. Об этом сообщил глава Национального союза производителей говядины Роман Костюк на пресс-конференции, передает URA.
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