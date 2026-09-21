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Газета.ру

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В Приморье суд не стал менять судью по делу сына "крабового короля" Кана

В Приморье суд не стал менять судью по делу сына "крабового короля" Кана

Суд отказал защите в отводе судьи по делу сына «крабового короля» Александра Кана о контрабанде краба, участии в преступном сообществе, а также уклонении от уплаты таможенных платежей.

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