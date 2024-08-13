Политолог Блохин назвал фантастикой возможность переговоров РФ и Киева в декабре

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, лектор Российского общества "Знание", политолог Константин Блохин назвал фантастикой возможные переговоры между РФ и Украиной в декабре.
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