С 1 сентября в Подмосковье зарегистрировано почти 3,5 тыс собак

Закон о регистрации домашних животных в Подмосковье действует с 1 сентября.С 1 сентября, когда в Подмосковье начал действовать закон о регистрации домашних животных, зарегистрировано почти 3,5 тыс собак, сообщает Подмосковье Сегодня.