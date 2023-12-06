С 1 сентября в Подмосковье зарегистрировано почти 3,5 тыс собак

Закон о регистрации домашних животных в Подмосковье действует с 1 сентября.С 1 сентября, когда в Подмосковье начал действовать закон о регистрации домашних животных, зарегистрировано почти 3,5 тыс собак, сообщает Подмосковье Сегодня.
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