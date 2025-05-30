«Кубок наций» – лучший футбольный проект России. Так решили вы – Страна, где любят футбол

Подводим итоги конкурса РФС. Завершился проект Спортса’’ и РФС «Страна, где любят футбол». На протяжении месяца мы делились классными футбольными инициативами со всей России, которые раньше оставались в тени.
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