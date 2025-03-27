Bloomberg: Макрон расскажет Трампу, что Европа может сделать для Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины, намерен доложить американскому коллеге Дональду Трампу о том, что Евросоюз может сделать для Киева, а также потребовать «обязательств» от России.