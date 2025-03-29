Трагедия батискафа «Синдбад» в Хургаде: родители выталкивали детей в люки

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КРУШЕНИИ БАТИСКАФА "СИНДБАД" В ЕГИПТЕ НА 28 МАРТА 2025Утром 27 марта 2025 года группу туристов из России в египетской Хургаде ждало приключение: им предстояло погрузиться в Красное море на самой настоящей подводной лодке «Синдбад».